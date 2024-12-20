Вместо декабря апрель? Температура в Беларуси превысила норму на 10°C. Что будет дальше?

Опубликовано: 20.12.2024 08:15 , Обновлено: 20.12.2024

Согласно данным Белгидрометцентра, 19 декабря температура в некоторых регионах Беларуси была шокирующе высокой. Она превысила среднесуточные показатели на 8-10 градусов по Цельсию.

Так, максимумы температур прошедших суток в Беларуси составили от +2.. до +9°С. При этом на западе Республики воздух погрелся так, что температура превысила норму на 8-10°С.

Например, в Гродно среднесуточная температура 19 декабря составила +7,5°С, что выше нормы на 10,5°С и больше соответствовала середине апреля.

Но белорусам грех жаловаться или радоваться таким рекордам. По данным ТГ-канала “Метеовайб”, в соседней Польше было еще теплее. По югу до +15.5°С, а в городке Глухолазы на границе с Чехией температура повышалась до +16.4°С.

Что будет дальше?

Ранее Telegraf.news писал, что несмотря на то, что декабрь уже перевалил за свою половину, снега в Беларуси всё нет и нет. По крайней мере, на большей её части. Вот и в конце текущей недели синоптики пообещали жителям Республики лишь “облачную погоду с прояснениями” и осадки в виде дождя. Однако в ночь на 19 ноября произошло интересное: где-то приборы зафиксировали -11°С, а где-то — +5,7°С.

По данным Белгидромета, в пятницу, 20 декабря, погоду в Беларуси будут определять тёплые воздушные массы и атмосферные фронты, которые идут к нам с Западной Европы. Синоптики пообещали, что в этот день в стране сохранится облачная погода, а на большей части территории пройдут дожди (днём по северо-западу возможен мокрый снег). Ночью столбик термометра опустится до отметки 0..+6°С, а днём воздух прогреется до максимальных +2..+7°С.

Холодный фронт разделил Беларусь на два полюса: от -11°С до +5,7°С. Чего ждать в выходные?