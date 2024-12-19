Холодный фронт разделил Беларусь на два полюса: от -11°С до +5,7°С. Чего ждать в выходные?

Опубликовано: 19.12.2024 13:03 , Обновлено: 19.12.2024

Несмотря на то, что декабрь уже перевалил за свою половину, снега в Беларуси всё нет и нет. По крайней мере, на большей её части. Вот и в конце текущей недели синоптики пообещали жителям Республики лишь "облачную погоду с прояснениями" и осадки в виде дождя. Однако в ночь на 19 ноября произошло интересное: где-то приборы зафиксировали -11°С, а где-то — +5,7°С.

По данным специалистов Telegram-канала “Метеовайб”, предыдущей ночью в большинстве регионов Беларуси “газоны были зелёные”, а вот в Мстиславле, что в 13 километрах от границы с Россией, приборы зафиксировали “настоящие сугробы” высотой до 15 сантиметров. При этом самую низкую температуру наблюдали в Езерище на Витебщине (-11°С), а самую высокую — в Высоком на Брестчине (+5,7°С).

Ночные минимумы 19 декабря

По данным Белгидромета, в пятницу, 20 декабря, погоду в Беларуси будут определять тёплые воздушные массы и атмосферные фронты, которые идут к нам с Западной Европы. Синоптики пообещали, что в этот день в стране сохранится облачная погода, а на большей части территории пройдут дожди (днём по северо-западу возможен мокрый снег). Ночью столбик термометра опустится до отметки 0..+6°С, а днём воздух прогреется до максимальных +2..+7°С.

Чего ждать в выходные?

В субботу, 21 декабря, ночью и утром погоду в основном будут определять неустойчивые воздушные массы. По информации специалистов, в Беларуси будет всё та же облачная погода с прояснениями. При этом в тёмное и утреннее время суток местами пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Что касается погоды днём, то существенных осадков не ожидается. Вместе с тем синоптики предупредили: на отдельных участках дорог возможна гололедица.Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3..+3°С.

В воскресенье, 22 декабря, погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Специалисты заверили, что в последний выходной день недели будет облачно, ночью с прояснениями. В тёмное время суток местами по северо-западу, а утром и днём преимущественно по западной половине ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, а днём — снег с дождём). В отдельных районах также могут наблюдаться слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. После заката столбик термометра поднимется максимум до -6..+1°С, а днём воздух прогреется до -2..+3°С.

Ждать ли снега на Новый год?

По расчётам специалистов Telegram-канала Nadvorie, не видать белорусам снега и к Новому году. Так, до конца декабря температура воздуха будет держаться на аномальном уровне — на 3-6°С выше климатической нормы. На начало января синоптики выдали такой же неутешительный прогноз для любителей лыжных прогулок и владельцев «ватрушек». Поэтому, увы, новогоднее настроение придётся создавать самим.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Бреста поделилась в TikTok видео, на котором видно, как 13 декабря в городе было солнечно, зеленела трава, а на газоне даже были видны цветки одуванчиков.

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