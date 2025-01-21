Власти Гомеля предупредили белорусов об опасных «домовых чатах». Чем рискуют люди, переходя по QR-коду?

Опубликовано: 21.01.2025 10:43 , Обновлено: 21.01.2025

Белорусов предупредили о потенциально опасных QR-кодах, которые начали всё чаще появляться в объявлениях на подъездах жилых многоэтажек. Авторы объявлений предлагают вступить в соседей в чаты в популярных мессенджерах, так называемые "домовые чаты". Власти Гомеля объяснили, какую опасность на самом деле в себе таят такие QR-коды.

В официальном Telegram-канале Владимира Привалова, председателя Гомельского горисполкома, рассказали о том, что в подъездах белорусов всё чаще стали замечать объявления с QR-кодами, которые предлагают присоединиться к соседским чатам. Однако переход по этим ссылкам может предоставить злоумышленникам доступ к аккаунту и личным данным жителей Беларуси, заявили власти Гомеля.

Для того, чтобы защититься от этой мошеннической схемы белорусам предложили:

Не сканировать QR-коды из объявлений в общественных местах.

С осторожностью вводить номер телефона и личные данные, и только на проверенных сайтах. Обязательно проверять правильность адреса сайта.

Включить двухфакторную аутентификацию в Telegram для дополнительной защиты.

Если вы уже стали жертвой, необходимо безотлагательно сменить пароль, настроить безопасность аккаунта, а также сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы, посоветовали специалисты.

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Ранее Telegraf.news рассказал о других популярных схемах мошенничества. Например, “приманкой” в некоторых из них служат обычные фотографии, с помощью которых мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, а в другой уловкой может служить фейковый “интернет-магазин”. Такой недавно появился в Instagram, где белорусам предложили бытовую и цифровую технику по “самой низкой стоимости на рынке”. Сам продавец объяснил свои привлекательные цены тем, что весь товар — это конфискат с белорусской таможни. Однако в Государственном таможенном комитете нашли этому совсем иное объяснение, развеяв сомнения недоверчивых белорусов.

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