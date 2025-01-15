Белорусам предложили «конфискат с таможни» по самой низкой цене на рынке. В ГТК объяснили, в чём «нюанс»

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Опубликовано: 15.01.2025 10:59 , Обновлено: 15.01.2025

В социальной сети Instagram появился "интернет-магазин", который предлагает бытовую и цифровую технику по "самой низкой стоимости на рынке". Сам продавец объяснил свои привлекательные цены тем, что весь товар - это конфискат с белорусской таможни. Однако в Государственном таможенном комитете нашли этому совсем иное объяснение, развеяв сомнения недоверчивых белорусов.

На аккаунт, который предлагает белорусам якобы конфискованный таможней товар, в ГТК пожаловалась одна из несостоявшихся покупательниц. Хотя на самой страничке не указана её принадлежность к ведомству, название аккаунта в Instagram схож с названием официального аккаунта белорусских таможенных органов - customs_rb.

Скриншот предоставлен ГТК РБ

На деле же оказалось, что за страничкой скрываются очередные мошенники, единственной целью которых является выманить деньги у доверчивых граждан. На этот раз сделать это не получилось - женщина не стала переводить деньги онлайн и настояла на личной покупке выбранного товара. В результате - лишь потратила своё время, осталась без товара, но как минимум при деньгах.

“Велась переписка, где человек подтверждал о наличии товара и то, что можно приехать и купить лично, по факту, когда приехали по адресу и я начала уточнять, где именно находятся, меня заблокировали”, - рассказала о случившемся женщина и поделились скриншотами переписки с аферистами.

























[info_b]Ссылки на официальные аккаунты ГТК Беларуси в различных соцсетях можно найти по ссылке.[/info_b]

Кстати, это далеко не первый случай, когда мошенники прикрываются конфискатом, заманивая своих жертв “сладкими” ценами. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, летом прошлого года в Instagram уже был подобный фейковый “интернет-магазин”, якобы торговавший конфискованными вещами. Тогда, по данным милиции Минской области, на уловку мошенников попались несколько жительниц Солигорска, которые перевели преступникам в общей сложности порядка 1,5 тыс. рублей.

«Цены хорошие, но…» — Милиция предостерегла белорусов от покупки «конфиската» в одном из интернет-магазинов