Власти Гомельщины из-за непогоды отменили школьные автобусы. А занятия - нет

Опубликовано: 28.01.2026 15:10 , Обновлено: 28.01.2026

Непогода в Беларуси внесла свои коррективы не только в дорожное движение и работу коммунальных служб и энергетиков, но даже в образовательный процесс. Так, в Гомельской области, где ещё накануне был объявлен план "Погода" из-за гололёда, в десятках районов пришлось отменить школьные автобусы. А вот сами занятия в школах, увы, не отменили.

В пресс-службе Гомельского облисполкома сообщили, что во вторник, 27 января, централизованный подвоз детей в школу отменили в 12 районах области. В среду, 28 января, школьные автобусы не ходили в семи районах области. Решение об отмене подвоза, напомним, принимают местные исполнительные и распорядительные органы в каждом районе отдельно.

Причиной отмены школьных автобусов назвали “ухудшение погодных условий”. А вот оснований для отмены самих занятий местные власти не нашли.

“С учетом санитарных норм основания для отмены учебных занятий в учреждениях образования отсутствуют”, - заявили в исполкоме, не уточнив, как именно дети из удалённых деревень и посёлков должны самостоятельно добираться в таких непростых условиях на занятия и поставят ли им прогул, если они пропустят школу, не найдя альтернативы школьному автобусу.

Кстати, при главном управлении образования Гомельского региона сформировали специальные штабы, которым поручили организовать работу по устранению последствий непогоды. К работам привлекли как работников учреждений образования, так и самих учащихся - старшеклассников и студентов колледжей и вузов.

Напомним, пока прогноз синоптиков остаётся неблагоприятным, а вскоре белорусов и вовсе ждёт ультраполярное вторжение, которое придёт на смену нынешнему циклону «Леони». Ледяные дожди и опасный гололёд сменятся двадцатиградусными морозами, по которым едва ли успели соскучиться белорусы.

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