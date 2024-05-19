"Видимость до полукилометра" — Синоптики рассказали, принесёт ли белорусам тепло "неустойчивая воздушная масса"

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Опубликовано: 19.05.2024 14:02 , Обновлено: 19.05.2024

Первая половина мая не особо радовала белорусов тёплой погодой. Мы с вами пережили сильный ветер, заморозки и даже мокрый снег. Однако синоптики пообещали, что третья декада последнего месяца весны всё изменит, и в Беларусь наконец-то придёт лето. Правда, без сюрпризов тоже не обойдётся.

По данным Белгидромета, в понедельник, 20 мая, погоду в Республике будет определять “тёплая неустойчивая воздушная масса”. Это значит, что нас с вами ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. А вот днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы. Минимальная температура ночью в понедельник составит +6..+12°С, а днём столбик термометра поднимется до +21..+26°С.

Во вторник и среду, 21-22 мая, сохранится влияние всё той же воздушной массы. Синоптики отметили, что в стране будет преобладать переменная облачность, а ночью в некоторых местах пройдут кратковременные дожди. При этом днём ситуация изменится: осадки можно ожидать почти на всей территории Республики. В отдельных районах ожидаются грозы, возможен слабый туман. В тёмное время суток температура поднимется максимум до +8..+14°С 21 мая, а 22 мая этот показатель составит +9..+15°С. Днём во вторник и среду синоптики пообещали белорусам до +21..+28°С.

Согласно прогнозу Дмитрия Рябова, в начале второй половины недели скажется влияние “области высокого атмосферного давления”, на фоне которого пройдут кратковременные дожди. Влажность понизится до 70%. При этом последние майские выходные порадуют белорусов “по-настоящему летней погодой”, пообещал синоптик.

В большинстве районов дождей ожидать не стоит, однако ночью и утром местами будет туман и “видимость до полукилометра”, предупредил Рябов. Ночью столбик термометра покажет от +7°С до +14°С, в середине дня в субботу ожидается от +22°С до +25°С, а в воскресенье – от +18°С до +24°С.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Великобритании пришли к выводу: из-за глобального потепления наша планета превратится в один огромный суперконтинент, который убьёт всё живое на планете.

Учёные заявили, что из-за образования суперконтинента вся жизнь «погибнет в неуправляемой теплице». Когда?