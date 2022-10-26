Видимость — 100 м. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

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Опубликовано: 26.10.2022 08:15 , Обновлено: 26.10.2022

На 26 октября синоптики и МЧС и ГАИ предупредили о неблагоприятном погодном явлении — тумане. Водителям и пешеходам стоит быть максимально осторожными.

Больше всего туман затронет Минскую, Могилевскую и Гомельскую области. В них объявили оранжевый уровень опасности.

Туманы пришли еще ночью, но сохранятся и утром. Видимость будет составлять всего 100−500 метров.

Температура воздуха 26 октября по стране составит +9…+15°С.

Как напомнили в МЧС, в таких условиях возможны затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

В ГАИ также призвали водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. А также не забывать включить «противотуманки».

Ранее Телеграф писал, что белорусы, которым пришли «письма счастья» за не пройденный техосмотр, поделились фотографиями уведомлений в соцсетях. На них видно, какие именно камеры фиксации «словили» автовладельцев. Также об этом подробнее рассказали в Минтрансе.

Стало известно, какие камеры в Беларуси фиксируют езду без техосмотра