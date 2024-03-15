Ходжаев поручил поднять зарплаты белорусским медикам. Где возьмут деньги?
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев поручил руководителям на местах обеспечить соотношение зарплаты среднего медперсонала со среднереспубликанским уровнем (1902,3 рублей). Слова главы Минздрава передала пресс-служба ведомства.
Ходжаев заявил, что “темпы роста заработной платы врачебного персонала достаточные”, а среднего медперсонала - нет.
“У нас есть резерв, каждому руководителю необходимо принять меры совместно с местными финансовыми органами по установлению надбавки по контракту медицинским работникам не менее 30% оклада ”, - отметил министр.
Он также рассказал, откуда возьмут деньги для поднятия заработной платы: это бюджетные и внебюджетные средства, а также средства от оптимизации штатной численности работников. “Следует продолжить работу по увеличению оклада в структуре заработной платы”, - добавил глава Минздрава.
По словам Ходжаева, в 2023 году среднемесячная заработная плата работников организаций здравоохранения стала самой высокой среди всех бюджетных сфер и составила 1 618,9 рублей, в том числе:
- врачей – 2 841,5 рублей (149,4% от средней заработной платы по всем видам экономической деятельности),
- средних медицинских работников – 1 576,3 рублей (82,9% от средней зарплаты).
Ранее Телеграф писал о предложениях профсоюзов по увеличению зарплат медиков. К примеру, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило сказал, что зарплаты специалистам со средним медицинским образованием следует поднимать за наличие квалификационных категорий и также мотивировать работников на их получение.
Профсоюзы пожаловались на маленькие зарплаты медиков и рассказали, за счёт чего их можно поднять