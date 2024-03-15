Ходжаев поручил поднять зарплаты белорусским медикам. Где возьмут деньги?

Опубликовано: 15.03.2024 16:17 , Обновлено: 15.03.2024

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев поручил руководителям на местах обеспечить соотношение зарплаты среднего медперсонала со среднереспубликанским уровнем (1902,3 рублей). Слова главы Минздрава передала пресс-служба ведомства.

Ходжаев заявил, что “темпы роста заработной платы врачебного персонала достаточные”, а среднего медперсонала - нет.

“У нас есть резерв, каждому руководителю необходимо принять меры совместно с местными финансовыми органами по установлению надбавки по контракту медицинским работникам не менее 30% оклада ”, - отметил министр.

Он также рассказал, откуда возьмут деньги для поднятия заработной платы: это бюджетные и внебюджетные средства, а также средства от оптимизации штатной численности работников. “Следует продолжить работу по увеличению оклада в структуре заработной платы”, - добавил глава Минздрава.

По словам Ходжаева, в 2023 году среднемесячная заработная плата работников организаций здравоохранения стала самой высокой среди всех бюджетных сфер и составила 1 618,9 рублей, в том числе:

врачей – 2 841,5 рублей (149,4% от средней заработной платы по всем видам экономической деятельности),

средних медицинских работников – 1 576,3 рублей (82,9% от средней зарплаты).

Ранее Телеграф писал о предложениях профсоюзов по увеличению зарплат медиков. К примеру, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило сказал, что зарплаты специалистам со средним медицинским образованием следует поднимать за наличие квалификационных категорий и также мотивировать работников на их получение.

Профсоюзы пожаловались на маленькие зарплаты медиков и рассказали, за счёт чего их можно поднять