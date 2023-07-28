Ветер и ливни оставили без света 169 городов и деревень в Беларуси. Минэнерго показало последствия
В Министерстве энергетики Беларуси 28 июля рассказали о последствиях непогоды, разыгравшейся накануне во многих регионах страны. Больше всего от шквалистого ветра и сильных ливней, по словам энергетиков, пострадала Витебская область, а именно, Оршанский, Дубровенский и Миорский районы.
За минувшие сутки без электричества временно остались жители 169 населенных пунктов по всей стране. При этом в некоторых из них света нет до сих пор, несмотря на то, что более 40 аварийных бригад по всей стране вели восстановительные работы в круглосуточном режиме.
Перебои в работе из-за непогоды зафиксированы также на 538 трансформаторных подстанциях, подача электроэнергии была прервана на 16 фермах.
Как рассказали в Минэнерго, главной причиной перебоев с электричеством были падение веток деревьев на линии электропередач, из-за сильных порывов ветра в некоторых местах были повалены деревья и повреждены опоры ЛЭП. В ведомстве поделились фото с последствиями непогоды:
Напомним, согласно предварительному прогнозу синоптиков, сильные дожди с грозами ждут белорусов и на предстоящих выходных.
Центнер воды на метр. Что белорусам ждать на выходных после недели ливней?