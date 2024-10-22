Ветер до 72 км/ч. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности для одной области Беларуси

Опубликовано: 22.10.2024 19:08 , Обновлено: 22.10.2024

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявил на среду, 23 октября, оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в некоторых районах Республики.

Специалисты предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, которое ожидается во многих районах страны. Согласно данным Белгидромета, днём по северу Витебской области возможно усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с (что равноценно 72 км/ч).

К слову, в середине недели по стране пронесётся слабый атмосферный фронт, который подарит белорусам кратковременные дожди. В целом по Республике ожидается умеренная облачность, пообещал в эфире телеканала «ОНТ» Дмитрий Рябов. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +3°C до +8°C, а в течение дня поднимется до +12°C… +15°C.

Что касается второй половины недели, то погода окажется под влиянием нового антициклона с центром над Беларусью, что, возможно, приведёт к дождям. В утренние часы местами по стране возможен туман. В тёмное время суток температура составит от +2°C до +7°C, с заморозками до -3°C в некоторых районах. Днём, по словам синоптика, ожидается +11°C… +14°C в четверг и +8°C… +11°C в пятницу.

Согласно предварительному прогнозу Дмитрия Рябова, в последние выходные октября, 26-27 числа, нас ждёт переменная облачность без «существенных дождей». Ночью и утром в некоторых местах возможен туман с видимостью до полукилометра, предупредил специалист. После заката температура воздуха будет колебаться от +1°C до +6°C, а местами возможны заморозки до -2°C. В середине дня в субботу ожидается +11°C… +14°C, а в воскресенье — от +9°C до +15°C.

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