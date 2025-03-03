Ветер до 72 км/ч. Синоптики на два дня объявили оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

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Опубликовано: 03.03.2025 15:30 , Обновлено: 03.03.2025

Белгидромет 3 марта выпустил предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, который накроет всю страну в ближайшие двое суток. По расчётам синоптиков, скорость ветра будет достигать местами 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч). Министерство по чрезвычайным ситуациям дало свои практические рекомендации белорусам, как избежать ЧП в эти ветреные дни.

Согласно оперативным данным Белгидромета, западный ветер начнёт усиливаться до опасного уровня днем во вторник, 4 марта. Такая опасная погода, по их расчётам, в большинстве областей Беларуси (за исключением Брестской и Гомельской областей, где оранжевый уровень объявлен пока до 21:00 4 марта) будет сохраняться и на протяжении всей среды, 5 марта - до 21:00.

В МЧС белорусов предупредили о высоком риске отключения электричества из-за обрывов проводов ЛЭП, возможном падении деревьев и обрушении слабо укреплённых конструкций, в том числе крыш ветхих домов.

Чтобы минимизировать возможные последствия от основных факторов опасности, спасатели рекомендовали людям обходить стороной шаткие и ветхие строения, а автомобилистам посоветовали поставить машину в гараж или хотя бы не парковать её под деревьями и у слабо укреплённых конструкций.

Ранее Telegraf.news сообщил, что по прогнозу тематического Telegram-канала @nadvorie, вся предстоящая неделя в Беларуси ожидается очень ветреной. Как пояснили специалисты, всё из-за смещающихся с северо-запада через территорию России серии циклонов, на периферии которых окажется Беларусь со вторника по пятницу.

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