"Можно смело" - Инструктор из Минска назвал среднесуточную температуру, когда ставить летние шины

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Опубликовано: 11.03.2025 10:06 , Обновлено: 11.03.2025

Начало марта ознаменовалось для белорусов по-настоящему тёплой погодой, и многие автовладельцы уже успели загореться идеей сменить зимнюю резину на летнюю. Но стоит ли спешить? Журналистка Telegraf.news спросила опытного автоинструктора из Минска Дмитрия Ярмолинского, каких критериев стоит придерживаться белорусам, чтобы понять, когда действительно пора "переобувать" автомобиль.

Правила дорожного движения разрешают сменить зимнюю резину на летнюю уже с 1 марта, и некоторые водители, глядя на установившуюся солнечную и тёплую погоду, уже поспешили это сделать. Однако, по мнению Дмитрия Ярмолинского, придерживаться прописанной в правилах даты стоит условно и ориентироваться больше нужно на реальные погодные условия.

Почему менять зимнюю резину на летнюю рано?

[info_b]Дмитрий Ярмолинский — профессиональный автоинструктор в г. Минске. Автор YouTube-канала Avtoinstruktorminsk. Также ведёт блог, посвящённый практике вождения в Instagram.

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Как отметил Дмитрий Ярмолинский, аномально тёплая зима в Беларуси могла натолкнуть некоторых водителей на мысль о том, что смена резины на зимнюю осенью была попросту бессмысленной. Однако стоит помнить, что своевременная смена резины предусмотрена Правилами дорожного движения.

[info_b]Согласно ПДД, не позднее 1 декабря машину нужно переобуть в зимние шины, а с 1 числа марта в Беларуси допускается переход на летнюю резину.[/info_b]

По мнению эксперта, с заменой летней резины на зимнюю затягивать никогда не стоит. Как только намечаются первые заморозки и выпадает небольшой снежок, стоит “переобувать” авто. Наиболее благоприятный момент для этой процедуры приходится на конец октября — начало ноября.

Для смены зимних шин на летние также должны сложиться оптимальные условия, подчеркнул эксперт.

«Некоторые спешат сменить резину с приходом первого ощутимого тепла. Но температура ещё нестабильна, и периодически возникают заморозки. Спешка в этом вопросе может привести к серьёзным ситуациям на дороге, поскольку в таких погодных условиях на летней резине ездить небезопасно», — пояснил Дмитрий Ярмолинский.

В подтверждение своих слов эксперт привёл температурный прогноз синоптиков на ближайшую неделю. Несмотря на то что последние дни выдались по-апрельски тёплыми, март, судя по всему, ещё планирует «порадовать» белорусов минусовыми температурами по ночам.

«Погода нередко преподносит сюрпризы, и случалось, что и на Пасху можно было увидеть снег. Важно помнить, что летняя резина не имеет таких тормозных свойств, как зимняя. На морозе она становится менее эластичной и попросту дубеет», — заметил эксперт.

Какие условия для смены резины весной оптимальны?

Фото: Freepik

Для того чтобы понять, когда действительно пора “переобувать” автомобиль весной Дмитрий Ярмолинский посоветовал придерживаться простого правила.

“Когда среднесуточная температура установится в пределах +7..+8 градусов Цельсия - тогда смело можно менять резину. Чаще всего такая погода устанавливается уже в апреле месяце”, - сказал автоинструктор.

А что говорят в ГАИ?

Столичная Госавтоинспекция также напомнила белорусам о необходимости соблюдения повышенных мер безопасности в переменчивых погодных условиях.

В своём Telegram-канале 6 марта ведомство призвало воздержаться от поспешной смены резины, несмотря на наступление календарной весны.

“На текущей неделе в ночное время столбик термометра будет опускаться местами до -10, прогнозируются осадки и гололедица”, - предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news писал о том, что превышение скорости во время обгона — нередкая практика у водителей, желающих как можно быстрее завершить этот манёвр. Такое действие считают эффективным многие белорусы, но насколько оно безопасно и правильно? Журналистка Telegraf.news спросила об этом профессионального автоинструктора Дмитрия Ярмолинского.

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