Ветер до 100 км/ч. Синоптики предупредили белорусов об опасном циклоне "H" 7-8 октября. Где?

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Опубликовано: 04.10.2023 14:13 , Обновлено: 04.10.2023

Синоптики дали крайне неблагоприятный предварительный прогноз для Беларуси на ближайшие выходные, 7 и 8 октября. Ожидается, что из-за циклона, который сейчас смещается с территории Скандинавии, погода заметно ухудшится. Возможны сильные ливни с грозами, во время которых порывы ветра могут достигать внушительной скорости - 26–28 м/с (или более 93-100 км/ч).

Как пояснили авторы телеграм-канала «Надвор’е», расчетная модель ECMWF показывает, что к 7-8 октября “углубляющийся циклон «Н» переместится из Скандинавии через Балтийское море в сторону Псковской области России”. В результате между циклоном и антициклоном над французскими Альпами «В» образуются “огромные перепады давления”. Именно они и проявятся в виде сильного ветра.

Согласно последним расчетам ECMWF, самым опасным днём будет суббота, 7 октября. К этому времени центр циклона «Н» с давлением в центре 976 гПа должен будет сместиться чуть восточнее российского Пскова, а на севере и в центральных областях Беларуси порывы ветра могут достигать скорости 22–24 м/с (79-86 км/ч), местами - до 25 м/с (90 км/ч).

Во второй половине дня, когда холодный фронт начнёт смещаться с северо-запада на юго-восток Беларуси, ветер может усилиться до 26–28 м/с (более 93-100 км/ч) и в отдельных местах будет сопровождаться кратковременными, но интенсивными осадками с грозами.

“Циклон опасный, прогнозы неоднозначные. ICON, например видит сильный ветер только в воскресенье и уже за территорией РБ. Призываю внимательно мониторить обстановку. В пятницу будем знать более достоверно”, - подчеркнули авторы телеграм-канала о погоде.

[info_b]ECMWF — это Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, независимая межправительственная организация с центральными офисами в Великобритании, Италии и Германии. Организация управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды и дает среднесрочные прогнозы погоды для всей Земли на срок до 15 дней и сезонные прогнозы на срок до 12 месяцев.

ICON - это модель прогноза погоды, разработанная Немецкой метеорологической службой (DeutscherWetterdienst). Она обладает лучшим, по сравнению с ECMWF, разрешением, с точки зрения прогнозов для европейской территории. [/info_b]

Отметим, что Белгидрометцентр в среду, 4 октября, продлил действие оранжевого уровня опасности, выписанного накануне из-за сильного ветра. По данным белорусских синоптиков, днем 5 октября (четверг) во многих районах страны, включая столицу, ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с (54-72 км/ч).

Напомним, ранее в МЧС дали рекомендации белорусам, как вести себя во время грозы при внезапном усилении ветра.

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