Весеннее тепло до +11° или морозы до -22°? Что ждет белорусов на этой неделе

Опубликовано: 05.12.2022 16:40 , Обновлено: 05.12.2022

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси с 6 по 11 декабря. Кому ждать сильные морозы, а кому — плюсовую температуру?

По информации Белгидромета, во вторник, 6 декабря будет облачно с прояснениями. Прогнозируют снег и мокрый снег — ночью, в основном, по западу, а днем — и в центральных районах.

Специалисты предупредили об опасных явлениях в этот день — гололеде, небольшом тумане и гололедице.

Ночью температура воздуха составит от -1°С по западу до -13°С по востоку Беларуси. А днем — -2..-8°С. Хотя по юго-западу республики будет немного теплее: -1.. +2°С.

В среду, 7 декабря, будет облачно, но ночью по востоку с прояснениями. Также по стране обещают снег и мокрый снег, гололед и гололедицу.

Температуру воздуха ночью в целом по Беларуси синоптики спрогнозировали от -3 до -10°С; по востоку при прояснениях мороз может составить до -13°С. В свою очередь днем 0..-6°С. Но на западе ситуация другая. Обещают ночью 0..-2°С, а днем +1..+2°С.

В четверг, 8 декабря , в основном будет облачно. По осадкам и обстановке на дороге — без изменений. Эксперты сообщили, что ночью будет 0..-6°С, днем — от -3 до +2°С.

На выходных до -22°С?!

Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов также дал свой предварительный прогноз на выходные. По его словам, снег может пойти только на юге республики.

Что касается температуры, то 10-11 декабря по Беларуси ночью вновь ощутимо похолодает — Рябов спрогнозировал от -4 до -14°С. При чем, в Витебской области в воскресенью термометры могут показать до -22°С.

При этом днем в субботу, рассказал синоптик, от +1°С до +6°С, в воскресенье – от 0°С до +5°С.

А потом весеннее тепло?

Тем временем анонимный синоптик, автор телеграм-канала @nadvorie, со ссылкой на данные двух цифровых моделей среднесрочного метеорологического прогноза — от Глобальной системы прогнозов (GFC) и от Европейского Центра Метеопрогнозов (ECMWF) — сообщил, что к выходным значительно потеплеет. А в понедельник 12 декабря, по его словам, температура по югу Беларуси может составить +9..+11°.

Верить или нет прогнозам неофициального белорусского тг-канала о погоде - дело личное. Однако раньше он с прогнозами на день-два не ошибался. Будет ли точным со своим прогнозом на неделю - скоро станет ясно.

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