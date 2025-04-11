"Вернутся на место с подкреплением" - В Гродно начали рейды "экологического патруля". А штрафы будут?

Опубликовано: 11.04.2025 18:22 , Обновлено: 11.04.2025

В Гродно активисты Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) начали рейды по городским территориям и другим местам, чтобы навести порядок. Журналист Telegraf.news узнал, какое "подкрепление" может вызвать молодежь, если поймет, что своими силами не справится с проблемой.

Эту инициативу назвали “Экорейд”, в ней, как написало госагентство БелТА, участвует больше 300 работников предприятий и учащихся ссузов, состоящих в БРСМ. Первый секретарь Гродненского городского комитета организации Артем Макаревич рассказал, что участники рейдов разделили территорию города на сектора и ищут:

несанкционированные свалки,

сухостой,

автохлам,

разрушенные участки тротуаров,

аварийные деревья,

граффити и пр.

Информацию о том, что увидели, отправляют в штаб, куда вошли отделы ЖКХ районов и города, отдел идеологической работы горисполкома и горком БРСМ.

“Там, где проблему можно решить своими силами, так и происходит. Экопатруль возвращается на место с подкреплением, и непорядок оперативно устраняется”, - [link href=“https://belta.by/regions/view/molodezhnaja-initsiativa-ekorejd-startovala-v-grodno-v-god-blagoustrojstva-708496-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] БелТА, уточнив, что речь об уборке мусора возле контейнеров или в зеленых зонах.

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Но если нужно спилить опасное дерево или убрать брошенное авто, то “экопатруль” зовет на помощь специальные службы. “Сейчас готовимся к субботнику. Будем работать в лесопарке Пышки, Коложском парке, на старом кладбище на улице Антонова. Всюду будем обращать особое внимание на уже выявленные экопатрулем проблемные места”, - пообещал Макаревич.

Что касается штрафов, то у активистов БРСМ едва ли есть право их выписывать. Но, скорее всего, это может сделать “подкрепление” “экопатруля”. Такие рейды запланировали проводить в течение всего 2025-го.

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