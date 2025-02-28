Штраф - до 1260 рублей. В Минском горисполкоме предложили следить с помощью камер во дворах за этими нарушениями

Опубликовано: 28.02.2025 13:29 , Обновлено: 28.02.2025

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил следить через камеры за нарушениями с мусором во дворах и привлекать к административной ответственности за это жителей столицы. Журналист Telegraf.news узнал, за что можно получить штраф до 1260 рублей.

“Безусловно, есть такая категория людей, которой лень пройти 20 метров и выбросить мусор в контейнер, проще оставить его у подъезда”, - считает Корзун. Из-за этой “категории людей”, по мнению чиновника, люди потом жалуются на грызунов и тараканов в жилье.

Зампред Мингорисполкома [link href=“https://t.me/minskiygorispolkom/11509” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link], что представители ведомства “пытаются донести информацию” до минчан о том, что не нужно оставлять мусор где-то возле подъезда. “Что касается штрафных санкций, да, мы планируем это делать, и, безусловно, это нарушает общественный порядок”, - продолжил он.

По словам Корзуна, городские власти рассматривают возможность следить за нарушителями во дворах через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, то есть через камеры видеонаблюдения. “Мы будем устанавливать такие факты и будем привлекать людей к административной ответственности”, - пообещал зампред Мингорисполкома.

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Согласно п. 7 ст. 19 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700271” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] “Об обращении с отходами”, физлица обязаны обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам согласно условиям, созданным для этого организациями, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда и (или) оказывают жилищно-коммунальные услуги. Проще говоря, люди обязаны выкидывать мусор в урны, контейнеры и другие предназначенные для этого места.

За нарушение требований законодательства об обращении с отходами, согласно ч. 3 ст. 16.44 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, физлицам грозит штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей сейчас).

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Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Минского ЖКХ, в столице ввели единые номера для заказа вывоза крупногабаритного, строительного и растительного мусора. Как утверждают в ЖКХ, эти номера внедрили для “упрощения вывоза отходов жизнедеятельности населения”.

ЖКХ Минска ввело единые номера для вывоза строительного и крупногабаритного мусора. Какие цифры набирать?