«Вернемся на месяц назад» - Синоптики пообещали белорусам сырое и туманное начало ноября. Когда потеплеет до +20°С?

Опубликовано: 29.10.2023 16:01 , Обновлено: 31.10.2023

Белорусские синоптики рассказали, какая погода ждёт белорусов на предстоящей неделе - с 30 октября по 5 ноября . Ожидается, что в стране установится "сырое, туманное и умеренно теплое межсезонье", но прежде белорусов ждёт резкое потепление. Посмотрели, где и когда именно воздух днём прогреется до +20°С.

В последние дни октября в Беларуси резко потеплеет, предупредил жителей страны синоптик Дмитрий Рябов. По его прогнозу, озвученному в эфире гостелеканала ОНТ, “температура словно вернется на месяц назад” и будет на 3-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 30 октября , с юго-запада Европы в Беларусь начнет поступать теплая воздушная масса, которая принесёт на северо-восток страны мокрый снег, а остальным регионам - кратковременные дожди. Ночью температура воздуха может опуститься от -2°С по северо-востоку и до +10°С по юго-западу, а днём в среднем по стране будет +9..+15°С, в южных районах - до +17°С.

Авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», ссылаясь на численную модель ECMWF, дали ещё более оптимистичные прогнозы. По их мнению “столбики термометров в понедельник взлетят до +12..+18°С”. Так тепло, судя по картам, будет, в часности, в Мозыре Гомельской области.

По данным телеграм-канала, теплая воздушная масса уже начала поступать в Беларусь - на юго-западе страны уже в воскресенье, зафиксировали +14°С.

На вторник, 31 октября , авторы канала пообещали ещё большее потепление за счёт того, что “адвекцию очень теплой воздушной массы усилит частный циклон, смещающийся с Германии на Латвию”. Специалисты не исключили, что на юге страны может потеплеть до +20°С.

“И это в последний день октября!”, - подчеркнули они.

Белгидромет солидарен с таким прогнозом. В прогнозе на этот день также значатся кратковременные дожди на большей части территории страны, ночные туманы и порывистый ветер.

Впрочем, перелистнув календарь на ноябрь, белорусы опять вернутся в туманную и влажную осень. К середине недели из Западной Европы в Беларусь должен придти ненастный атмосферный фронт, который принесёт с собой влажные и холодные воздушные массы, пояснил Дмитрий Рябов.

По данным Белгидромета, в среду, 1 ноября , на большей части территории страны ожидаются дожди, ночная температура опустится до +5..+12°С, дневная поднимется до +7..+14°С.

Во второй половине недели, по словам Рябова, погода в Беларуси будет формироваться под влиянием области высокого атмосферного давления и холодных воздушных масс с северных широт. Осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега синоптик пообещали лишь восточным районам страны, а вот температура будет ниже, чем в предыдущие дни - ночью от -3°C по северу до +7°C по югу, днем от +3°C в четверг, 2 ноября , и от +4 до +9°C в пятницу, 3 ноября .

Первые выходные ноября - 4 и 5 ноября - по прогнозу Рябова, будут пасмурными, дождливыми, но без ноябрьских заморозков: ночью ожидается от +3 до +9°C, днём в субботу - от +5 до +9°C, в воскресенье до +10°C.

Ранее Дмитрий Рябов рассказал, какой, согласно предварительным прогнозам синоптиков, будет грядущий ноябрь. По его словам, этот месяц может стать “самым неприятным периодом в текущем осеннем сезоне”.

«Самый неприятный период» — Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси