Валюта Египта ослабла почти на 40% – Bloomberg. Турагенты рассказали, как это отразилось на путевках для белорусов

Опубликовано: 06.03.2024 19:22 , Обновлено: 06.03.2024

Международная медиакомпания Bloomberg, специализирующаяся на финансовой информации, аналитике и рыночных данных, сообщила, что Египет девальвирует валюту больше чем на 38%. Что за этим стоит и как девальвация отразилась на ценах в египетские отели у моря для белорусов?

Девальвацию в Египте Bloomberg назвала «долгожданной» – с позиции властей. Как ожидает руководство страны, это должно помочь Египту получить дополнительные миллиарды кредитов от Международного валютного фонда. Речь о том, чтобы увеличить текущий кредит в 3 миллиарда долларов до более чем 10 миллиардов.

По мнению медиакомпании, в ближайшее время девальвация может вызвать инфляцию и ударить по доходам египтян. Но президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси и чиновники сделали ставку на реформы, которые, как они надеются, привлекут в страну иностранных инвесторов, и экономический кризис наконец закончится.

Что будет с ценами на путевки?

Резонный вопрос для граждан нашей страны, многие из которых выбирают отдых именно у Красного моря: понизятся ли цены на отдых из-за девальвации египетского фунта?

Onliner задал этот вопрос специалистам туристического агентства «А». Туроператоры ответили, что уже отмечают значительное снижение цен на самые ближайшие вылеты. Однако уточнили, что в целом – если рассматривать более отдаленные даты и периоды отдыха – цены пока остаются в прежних значениях. И подчеркнули, что ситуация может меняться достаточно быстро.

Ранее Телеграф писал, что возобновились чартеры в Египет из Гомеля и Витебска.

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