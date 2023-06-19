До 740 рублей. В ЖКХ рассказали, в каком случае белорусам может прилететь штраф за велосипед

Опубликовано: 19.06.2023 17:02 , Обновлено: 19.06.2023

В жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси сообщили, за какое нарушение хозяину велосипеда грозит штраф до 20 базовых величин.

В ведомстве рассказали, что сотрудники ЖКХ вместе с милиционерами проводят рейды по выявлению оставленных велосипедов и колясок на лестничных площадках, в проходах, других вспомогательных помещениях.

Если велосипеды (или что-то другое, например, детскую коляску) оставить на лестничной площадке, то за это могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 22.12 КоАП («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»). Санкцией этой статьи предусмотрен штраф до 740 рублей (до 20 базовых величин), рассказало информагентство “Минск Новости”.

Штраф до 370 рублей. За сколько метров от озера или реки белорусам можно ставить машину?

Куда жаловаться, если велосипеды мешают проходу?

Если ваши соседи оставляют велосипеды и прочее имущество там, где им заблагорассудится, а ваши просьбы освободить лестничную площадку игнорируют, то в этом случае вы можете сообщить об этом участковому милиционеру, который должен будет принять меры.

Так а куда ставить велосипеды?

В ЖКХ не пояснили, где, собственно, оставлять велосипеды.

В подвалы? Но зачастую у жильцов от них нет ключей, а сами помещения находятся в ненадлежащем состоянии.

«Что делать, если велосипедных стоянок рядом с домом нет, а дети не могут сам затянуть выше второго этажа?», - задал вопрос читатель.

«У нас в доме есть в подъезде по проекту есть колясочная. Небольшая. Но ЖКХ переделало ее под щитовую», - рассказал другой.

На эти вопросы в ведомстве ответов не дали. По всей видимости, чтобы не нарушить закон, остается одно: хранить велосипед в своей квартире.

Напомним, ранее Телеграф писал, что милиционеры начали блокировать велосипеды белорусов спецтросами:

Милиционеры начали блокировать велосипеды белорусов спецтросами. Как избежать?