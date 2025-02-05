В ЖКХ решили лишить минчан одного «атрибута комфортной жизни»

Опубликовано: 05.02.2025 19:16 , Обновлено: 05.02.2025

На государственном предприятии "Минское городское жилищное хозяйство" рассказали, какого "атрибута комфортной жизни" планируют лишить жителей столицы в 2025 году. В пользу такого решения привели ряд аргументов и заверили, что все работы будут проводиться в соответствии с ЖК Беларуси "на основании решения, принятого участниками совместного домовладения".

Речь идёт о мусоропроводах. Так, в организации сообщили, что на протяжении 2025 года в Минске планируют законсервировать ни много ни мало — 1826 стволов в многоэтажках. Правда, где именно, не уточнили. Зато там заверили, что такой “атрибут комфорта” имеет ряд недостатков.

Например, со временем его ствол покрывается грязью и становится очагом болезнетворных бактерий и микробов. Появляется неприятный запах, который проникает даже в квартиры. В организации утверждают, что мусоропровод может быть источником шума, когда в него выбрасывают банки, или даже пожара.

Вторым доводом в пользу ликвидации на предприятии назвали нежелание минчан заниматься сортировкой мусора. По словам представителей ЖКХ Минска, белорусы не делают это даже если во дворе стоят контейнеры для раздельного сбора. Мол, зачем, если гораздо быстрее и проще закинуть пакет в мусоропровод?

“Стоит напомнить, что мусоропровод служит источником потерь тепла в доме. При неплотных или приоткрытых клапанах он превращается в вентиляционную шахту, через которую уходит тепло из лестничных площадок и даже квартир”, — подытожили в организации.

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