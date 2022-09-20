В ЖКХ рассказали, почему отопление в минских квартирах включат не так быстро

Опубликовано: 20.09.2022 18:45 , Обновлено: 20.09.2022

Отопление в Минске и Минской области 20 сентября начали включать в детских садах, школах и музеях. Однако в квартирах тепло придет не так быстро.

Для запуска обогрева жилых помещений в столице Беларуси и Минской области будут ждать соответствующую температуру на улице. Плюс сама процедура займет время.

“В жилом фонде запуск отопления будет производиться при среднесуточной температуре плюс 8 градусов в течение пяти суток. Запуск отопления занимает в целом от трех до пяти дней, развоздушивание системы по необходимости проводится в последующие 10 суток”, - уточнил первый зам генерального директора “Минского городского жилищного хозяйства” Вячеслав Батура, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/kogda-vkljuchat-otoplenie-v-zhilyh-domah-minska-i-minskoj-oblasti-pojasnili-eksperty-524745-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Если учесть, что в Белгидромете [link href=“https://pogoda.by/information/news/19262” rel=“noopener” target=“_blank”] обещают [/link] на ближайшие дни днём около 10-15°C тепла, а ночью от 3 до 10°C плюса, то горячими батареи в квартирах станут, наверное, не на этой неделе.

Погода в Беларуси в ближайшие дни

Метеорологи сообщили, что 21 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела. Температура воздуха минимальная ночью будет в районе +4..+10°С, а максимальная днем +10..+15°С.

22-23 сентября территория Республики будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в неустойчивой прохладной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью будет около +3..+9°С, а максимальная днем +9..+15°С.

23 сентября на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +9..+14°С.

Ранее Телеграф сообщил, что с 20 сентября отопление начали включать в Брестской и Могилевской областях. Ранее об этом же объявили в Минской области и Минске. Тем временем на Гродненщине сообщили об открытии сезона печного отопления.

В Брестской и Могилевской областях включили отопление. А в Гродненской открыли печной сезон