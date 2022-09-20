В Брестской и Могилевской областях включили отопление. А в Гродненской открыли печной сезон

Опубликовано: 20.09.2022 17:05 , Обновлено: 05.10.2022

С 20 сентября отопление начали включать в Брестской и Могилевской областях. Ранее об этом же объявили в Минской области и Минске. Тем временем на Гродненщине сообщили об открытии сезона печного отопления.

Отопление в Брестской области

Еще 19 сентября Брестский облисполком отправил в городские и районные исполкомы письмо о согласовании начала отопительного периода.

«В связи с резким понижением температуры наружного воздуха необходимо рассмотреть вопрос подачи тепловой энергии для нужд отопления детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц», — сказано в документе, передает госагентство БелТА.

Например, отапливать начали в Дрогичинском районе.

[info_b]Напомним, сначала тепло подают в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы, дома престарелых. Затем батареи включают в жилых домах. Обычно, это делаю, когда пять дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. После очередь приходит в административные здания и промышленные помещения.[/info_b]

Отопление в Могилевской области

Аналогичное письмополучили и исполкомы Могилевской области.

Власти Могилева решили с 20 сентября подать тепло в детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, музеи, библиотеки, гостиницы и государственные архивы.

Печной сезон в Гродненской области

В свою очередь жители Гродненской области самостоятельно «включили тепло» в домах — затопили печи. Как описал ситуацию «Гродно Плюс», они открыли «сезон печного отопления».

«Печки, мы за печками смотрим, вот наш хозяин, он вообще аккуратный, смотрите всё обмазано, везде, всё аккуратно. Топим каждый день, через день. Топим, никогда никуда не уходим», — рассказала жительница Гродненского района Алиса Лисовская.

Из-за риска пожаров, в МЧС посоветовали топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов — чтобы избежать перекала. Топку необходимо закончить примерно за 2 часа до сна, чтобы дрова успели перегореть, и можно было закрыть дымоход. А еще не стоит использовать для растопки горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Минск и Минская область

Ранее, 19 сентября, в Мингорисполкоме также приняли решение о включении отопления у потребителей первой очереди (на социобъектах).

Кроме того, как писал Телеграф, с 19 сентября отопительный сезон начали в Минской области.

В Беларуси в некоторых регионах уже начали включать отопление