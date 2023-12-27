В ЖКХ рассказали, на какие звонки белорусов в Новый год будут реагировать "в первую очередь"

Опубликовано: 27.12.2023 19:00 , Обновлено: 27.12.2023

В ЖКХ Минска сообщили 27 декабря, что в новогоднюю ночь бригады "аварийки" будут дежурить. Но в первую очередь будут отзываться на определенный список аварий в домах и квартирах.

“Если с 30 декабря по 1 января возникнет аварийная ситуация и будет сложно дозвониться по номеру 115, можно адресовать заявку напрямую в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (017) 292-22-13, 292-25-68”, - посоветовали в ЖКХ Минска.

В приоритете будут относящиеся к первой категории:

Течи инженерного оборудования, полотенцесушителя.

Бытовые залития, засоры канализации.

Отсутствие или мерцание света в квартире.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси рассказали, что начиная с 23 декабря все организации здравоохранения страны будут работать по выходным и праздникам по особому графику.

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А начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов заявил 20 декабря, что в местах массовых гуляний на Новый год не будут пускать некоторых граждан. Зато заранее привезут саперов. Аналогичные ограничения, по всей видимости, будут действовать по всей Беларуси.

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