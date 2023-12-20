Как будут работать белорусские поликлиники и больницы на Рождество и Новый год? В Минздраве опубликовали график
В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси сообщили, что начиная с 23 декабря все организации здравоохранения страны будут работать по выходным и праздникам по особому графику.
“Несмотря на приближающиеся праздничные выходные дни, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности”, - пообещали в Минздраве.
Вот официальный список Минздрава:
23 декабря 2023 по графику работы в субботний день;
- 24 декабря 2023 по графику работы в выходной день;
- 25 декабря 2023 г. по графику работы в праздничный день;
- 30 декабря 2023 по графику работы в субботний день;
- 31 декабря 2023 по графику работы в выходной день;
- 1 января 2024 по графику работы в праздничный день;
- 2 января 2024 по графику работы в праздничный день;
- 6 января 2024 по графику работы в субботний день;
- 7 января 2024 по графику работы в праздничный день.
Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем Постановлении Минздрава. Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.
В Минтруда рассказали, кому из белорусов дадут дополнительные нерабочие дни с 2024 года