Как будут работать белорусские поликлиники и больницы на Рождество и Новый год? В Минздраве опубликовали график

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Опубликовано: 20.12.2023 11:30 , Обновлено: 20.12.2023

В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси сообщили, что начиная с 23 декабря все организации здравоохранения страны будут работать по выходным и праздникам по особому графику.

“Несмотря на приближающиеся праздничные выходные дни, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности”, - пообещали в Минздраве.

Вот официальный список Минздрава:

23 декабря 2023 по графику работы в субботний день;

24 декабря 2023 по графику работы в выходной день;

по графику работы в выходной день; 25 декабря 2023 г. по графику работы в праздничный день;

г. по графику работы в праздничный день; 30 декабря 2023 по графику работы в субботний день;

по графику работы в субботний день; 31 декабря 2023 по графику работы в выходной день;

по графику работы в выходной день; 1 января 2024 по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 2 января 2024 по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 6 января 2024 по графику работы в субботний день;

по графику работы в субботний день; 7 января 2024 по графику работы в праздничный день.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем Постановлении Минздрава. Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.

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