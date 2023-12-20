Где разрешат пить алкоголь на улице? В МВД рассказали, с кем и с чем белорусов не пустят на новогодние праздники

Опубликовано: 20.12.2023 14:39 , Обновлено: 15.11.2024

Начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов заявил 20 декабря, что в местах массовых гуляний на Новый год не будут пускать некоторых граждан. Зато заранее привезут саперов. Аналогичные ограничения, поу всей видимости, будут действовать по всей Беларуси.

По словам представителя минской милиции, контрольно-пропускные пункты планируют установить не везде, где стоят ёлки и планируются собрания людей. А только в местах, где их будет больше 500 человек.

“Все места проведения новогодних мероприятий мы обследуем с помощью саперно-пиротехнических групп и будем контролировать в дальнейшем. К точкам скопления людей, пришедших насладиться праздничной программой, мы приблизим наряды”, - пообещал Сергей Горохов.

По его словам, наслаждаться праздничной программой, правда, получится не у всех. В МВД пообещали не пускать туда “граждан, имеющих при себе средства персональной мобильности, или тех, кто решит посетить концерт с домашними питомцами”, сообщило госагентство “Минск-Новости”.

В то же время, представитель милиции рассказал что, в некоторых точках Минска рядом с ёлками и сценами будут продавать алкоголь. Но сильно выпивших празднующих туда не пустят.

Продавать горячительное в Минске на новогодние праздники пообещали на площадке около Дворца спорта, Октябрьской площади, территории Верхнего города и на площади Парижской коммуны.

“Понимаем, что все праздничные мероприятия могут быть связаны с употреблением алкоголя. Непосредственно закон не запрещает его употребление, но само по себе наличие праздника не является основанием, чтобы нарушать уголовное или административное законодательство”, - уточнил Сергей Горохов.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси сообщили, что начиная с 23 декабря все организации здравоохранения страны будут работать по выходным и праздникам по особому графику.

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