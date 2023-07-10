«Доллар для нас - вражеская валюта» - Лукашенко рассказал, за счет чего компенсируют белорусам рост тарифов на ЖКУ

Опубликовано: 10.07.2023 12:10 , Обновлено: 10.07.2023

Общаясь с работниками Могилевского завода лифтового машиностроения, 10 июля Александр Лукашенко рассказал, за счет чего должно компенсироваться увеличение стоимости услуг ЖКУ.

В июне 2023 года увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги привязали к базовой величине: теперь максимально допустимый рост платежей для населения не должен превышать 0,5 базовой величины (сейчас это 18,5 рубля) вместо ранее установленного пятидолларового эквивалента. Рабочие спросили у Лукашенко, не скажется ли это на росте коммуналки, ведь 18,5 рубля это больше пяти долларов по текущему курсу, передаетБелТА.

Александр Лукашенко отметил, что разница выходит небольшая и для работодателей не должно быть проблемой, чтобы повысить зарплату на эту сумму.

“Если будет тяжело, плечо подставим”, - сказал Лукашенко.

Также он пояснил, почему приняли это решение. «Доллар для нас - вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли», - отметил он.

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Как было раньше?

Ранее в МАРТ пояснили, что ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ для населения осуществляется при соблюдении принципа: «Ежегодный платеж по типовой 2-х комнатной квартире площадью 48 м² с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг (далее – типовая квартира) не должен увеличиться более чем на пять долларов США в эквиваленте».

Напомним, ранее Телеграф писал, что 13 июня 2023 года Александр Лукашенко подписал документ, которым отменил правило для Совмина поднимать тарифы ЖКХ не более, чем на пять долларов в год в эквиваленте:

Лукашенко отменил правило повышения тарифов ЖКХ не более, чем на 5 долларов в год