В ЖКХ Минска рассказали, можно ли прыгать в современных лифтах. Что посчитают угрозой?

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Опубликовано: 29.01.2025 18:00 , Обновлено: 29.01.2025

Несмотря на то, что взрослому населению Беларуси совсем не до прыжков в лифте (им бы побыстрее прийти домой и отдохнуть), детям и подросткам закон не писан. Так, специалисты Минского городского жилищного хозяйства разъяснили, как устроены современные лифты, и можно ли там прыгать без угрозы сорваться вниз.

Если коротко — нельзя. Эксперты заверили, что от прыжков кабина не сорвётся и в шахту не рухнет, однако всё равно настоятельно просили так не делать. На предприятии объяснили, что современный лифт оснащён системой специальных ловителей. Именно она отвечает за безопасность пассажиров в аварийных ситуациях.

Что происходит при прыжке?

Система улавливает изменение давления на пол, после чего тут же срабатывают ловители — устройства снаружи кабины, которые при малейшем нештатном увеличении скорости «ловят» лифт и прочно удерживают его на любой высоте.

“Сейчас многие процессы контролирует компьютер, однако главное правило современных лифтов — безопасность. Поэтому любое изменение скорости движения лифта (даже за счёт давления при прыжке) воспринимается как угроза безопасности”, — подытожили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что «Могилёвлифтмаш» представил на международном форуме LiftExpo-2024 в Москве “умный лифт” . Он сам выбирает нужный этаж и идентифицирует пользователя. О разработке рассказали в Министерстве промышленности Беларуси.

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Также мы рассказывали, что на предприятии “Минское городское жилищное хозяйство” показали, как выглядит самый маленький лифт в городе. Он находится в жилой многоэтажке по адресу улица Кирова, 1. Этот один из тех самым домов-башенок, которые образуют так называемые “ворота Минска”.

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