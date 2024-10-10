Могилёвская компания разработала «умный лифт». Что умеет?

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Опубликовано: 10.10.2024 13:56 , Обновлено: 10.10.2024

Белорусское предприятие «Могилевлифтмаш» представило на международном форуме LiftExpo-2024, который в эти дни проходит в Москве, "умный лифт" . Он сам выбирает нужный этаж и идентифицирует пользователя. О разработке рассказали в Министерстве промышленности Беларуси.

Проект “Умный лифт” в ведомстве назвали “новой инновационной разработкой”. Новации заключается в том, что он поддерживает беспроводную технологию Bluetooth с низким энергопотреблением, обеспечивая бесключевой доступ к управлению в формате “свободные руки”.

Речь идёт о том, чтобы управлять лифтом не нажимая на кнопки привычным образом, а через свой смартфон. Администрирование лифтом также может осуществляться через облачный сервис.

















Как пояснил портал Office Life, чтобы пользоваться таким “умным лифтом”, придётся установить на смартфон специальное приложение. Лифт будет связываться с вашим телефоном по Bluetooth, определяя вызов на определённом этаже без всякого нажатия на кнопки. После того, как человек зайдёт в кабину, лифт также автоматически определит, куда доставить вошедшего, ориентируясь за заданные параметры. Он без дополнительных указаний доставит пользователя на закрепленный за ним этаж, указанный в программе.

Где именно планируется внедрять эту разработку, и как быть пользователям в ситуациях, когда подняться или спуститься нужно будет на этаж, отличный от заданного программой, белорусские разработчики не уточняли. Вероятно, в этом случае всё же придётся занять “свободные руки” - как минимум смартфоном, чтобы изменить параметры программы.