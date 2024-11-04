В ЖКХ Минска рассказали, кто оплатит восстановление балкона, если его повредили при капремонте дома

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Опубликовано: 04.11.2024 21:23 , Обновлено: 04.11.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, кто должен оплатить восстановление балкона, если его повредили при капитальном ремонте дома. Так, все зависит от конкретной ситуации.

Как рассказали в ЖКХ Минска, если проектные документы капремонта требуют, например, усиления балконных конструкций, собственник квартиры обязан предоставить специалистам доступ для обследования и ремонта проблемных мест. Демонтаж отделки и остекления балкона, а также их восстановление должен оплачивать собственник за свои деньги.

А если специалисты подрядной организации повредили отделку балкона и это никак не связано с капремонтом, будет отвечать подрядчик, передала газета “Аргументы и факты в Беларуси”. То есть в этом случае повреждения должна оплатить организация.

К слову, согласно подпункту 1.7 статьи 6 закона “О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг”, потребитель имеет право на возмещение убытков, вреда своей жизни, здоровью и (или) имуществу из-за неоказания жилищно-коммунальных услуг либо оказания их с недостатками, а также компенсацию морального вреда.

До начала проведения работ следует спросить у строителей, что именно планируется сделать, доступ к чему понадобится, будет ли повреждена отделка, стены. Также стоит до начала ремонта сфотографировать помещение. Если после работ появились повреждения, то их нужно сфотографировать в присутствии строителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что осенью многие белорусы затариваются овощами и не только на сельскохозяйственных ярмарках. Однако в квартирах не всегда есть место для хранения, к примеру, картошки. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, почему нельзя разместить мешки с корнеплодом в тамбуре многоэтажек.

Штраф — до 800 рублей. В ЖКХ Минска ответили, почему нельзя хранить это в тамбурах многоэтажек

Также мы писали, что в ЖКХ Минска рассказали, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом и выход туда опечатают. Так, все зависит от состояния этой площадки.

В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома