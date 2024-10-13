Штраф - до 800 рублей. В ЖКХ Минска ответили, почему нельзя хранить это в тамбурах многоэтажек

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Опубликовано: 13.10.2024 17:24 , Обновлено: 13.10.2024

Осенью многие белорусы затариваются овощами и не только на сельскохозяйственных ярмарках. Однако в квартирах не всегда есть место для хранения, к примеру, картошки. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, почему нельзя разместить мешки с корнеплодом в тамбуре многоэтажек.

Так, гражданам в жилом доме запрещено загромождать коридоры, лестничные пролеты и площадки, проходы, запасные выходы и другие вспомогательные помещения. Такая норма предусмотрена пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Беларуси, а также подпунктом 16.6 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совмина № 399 от 21 мая 2013 года.

За нарушение грозит штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей сегодня), передала ответ ЖКХ Минска газета “Аргументы и факты в Беларуси”. Собственно, поставленные в тамбуре мешки с картошкой можно посчитать как раз загромождением. К слову, они могут помешать и при эвакуации в случае пожара.

[info_b]С текстом Жилищного кодекса можно ознакомиться здесь, а с Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений - по этой ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто обязан заменить перегоревшую лампочку в общем тамбуре — жилищно-эксплуатационная служба (ЖЭС) или сами жильцы. В ЖКХ Минска объяснили, можно ли оставить в этом случае заявку через республиканский портал городского хозяйства или же придется решать проблему собственными силами.

Кто должен заменить перегоревшую лампочку в тамбуре многоэтажки? В ЖКХ Минска ответили

Также мы писали, что в столичном ЖКХ пояснили, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом в жилом доме и выход туда опечатают. Все зависит от состояния этой площадки.

В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома