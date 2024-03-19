Белорусов возмутил вывоз "раздельного" мусора в одном транспорте. Как объясняли это в ЖКХ?

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Опубликовано: 19.03.2024 16:19 , Обновлено: 19.03.2024

В TikTok завирусилось видео, на котором работники коммунальных служб вывозят отсортированный мусор из минского жилищного комплекса, загружая его в один транспорт. Ранее коммунальные службы уже комментировали подобные ситуации.

Житель Минск-Мира снял из окна своей квартиры процесс забора мусора коммунальными службами. Как оказалось, контейнеры с бумагой, пластиком и стеклом в мусоровоз загружают вместе.

“В чем же тогда смысл?”, — возмутились некоторые пользователи соцсети.

На подобные претензии ранее отвечали специалисты Минского городского жилищного хозяйства. Там заявили, что “люди так и не научились” сортировать мусор должным образом и в специальные контейнеры попадает много посторонних отходов.

Самого сырья, пригодного для повторного использования, по информации специалистов, в раздельных контейнерах обнаруживается не более 35 процентов. Несмотря на проделанную жильцами работу весь вторичный мусор все равно отправляют на “сортировочные линии завода в Тростенце”.

Однако в Спецкоммунавтотрансе все равно призывают разделять твердые коммунальные отходы (ТКО).

“Необходимо развитие данного направления и появление новых специализированных заводов по сортировке отдельно пэт, отдельно стекла и бумаги, а также более качественный раздельный сбор. Тогда и вывоз каждой отдельной позиции будет рациональным”, — сказал заместитель директора по производству и развитию КУП «Спецкоммунавтотранс» Виталий Волчетский.

Там подчеркнули, что сбор и вывоз отсортированного мусора одним транспортом сейчас скорее вынужденная мера. Но попросили не забывать, что для этого используются отдельные мусоровозы, которые, как можно заметить, имеют опознавательный знак «Вторичные ресурсы» и окрашены в зеленый цвет.

Ранее Телеграф рассказывал о том какой мусор запрещено выбрасывать в контейнеры.

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