В загсе пояснили, можно ли белорусским детям дать матчество

Опубликовано: 25.07.2024 22:42 , Обновлено: 25.07.2024

Начальник отдела загса администрации Первомайского района Минска Юлия Виноградова рассказала, можно ли в Беларуси при регистрации рождения ребенку дать ему матчество, а не отчество (то есть назвать по имени матери).

Новорожденному ребенку, согласно Кодексу Беларуси о браке и семье, присваиваются фамилия, имя и отчество. Согласно ст. 69 этого кодекса, отчество дается по собственному имени отца или же лица, записанного в качестве отца.

Последнее, как пояснила Виноградова, может быть в случае, если мать ребенка не замужем и не устанавливается отцовство. “Это все равно будет мужское имя”, - отметила начальник отдела загса, говоря об отчестве. При этом ребенку дается фамилия матери.

Это подтверждается ст. 55 Кодекса о браке и семье. Так, при рождении ребенка у матери, которая не состоит в браке, если нет совместного заявления родителей о регистрации установления отцовства или решения суда об установлении отцовства, собственное имя и отчество отца ребенка записываются по указанию матери.

Виноградова добавила, что случаев, когда мать ребенка попросила присвоить ему отчество по своему женскому имени, в ее практике не было. Но, если бы такое заявление и поступило, пришлось бы отказать, сославшись на законодательные нормы.

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