Белорусам запретили усыновлять детей при такой разнице в возрасте. А кому не разрешили жениться без справки?

Опубликовано: 16.07.2024 17:00 , Обновлено: 16.07.2024

В Министерстве юстиции Беларуси рассказали, что с 1 января 2025 года в силу вступают некоторые изменения касательно усыновления в нашей стране. Так, власти установили ограничение на минимальную разницу между отцом и несовершеннолетним ребёнком, которого тот хочет усыновить. Если эта разница окажется меньше, в процедуре откажут.

Начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Татьяна Сащеко объяснила, что примером может послужить случай, когда женщина не находится в официальном браке и рожает ребёнка, а его отец при этом хочет быть записан в свидетельстве о рождении. В таком случае пара должна подать совместное заявление в ЗАГС, после чего специалисты установят разницу: она должна быть не менее 15 лет. По словам Сащеко, такое решение ввели исходя из практики, передало информагентство “БелТА”.

”…К сожалению, имеются случаи на практике, когда выясняется, что на момент рождения ребёнка отцу было 9 или 10 лет, что абсурдно. С нашей точки зрения такое нововведение будет повышать ответственность родителей за воспитание и рождение детей”, — подчеркнула начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции.

Кроме того, с нового года белорусы, которые живут за границей и хотят пожениться, обязаны предоставить в местный ЗАГС справку об “отсутствии препятствий” к браку, заверенную нотариусом в нашей стране. Тоже самое касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Республики.

Помимо этого, с 1 января 2025 года белорусы [link href=“https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukasenko-podpisal-popravki-v-zakony-po-regulirovaniu-bracnyh-i-semejnyh-otnosenij” target=“_blank” rel=“noopener”] обязаны [/link] информировать компетентные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах. Другими словами, если вы или ваш ребёнок женились (вышли замуж) за пределами Беларуси, об этом нужно доложить в соответствующие инстанции. То же самое касается рождения, смерти, развода, усыновления и т.п.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений. В частности, с 1 января 2025 года белорусские власти разрешили оплачивать алименты собственными квадратными метрами. Согласно закону, со следующего года один из родителей, который платит алименты, может передать жилое помещение (доли в праве собственности на него) в собственность ребёнка, если на это согласны отец и мать.

Кроме того, с 1 января 2025 года увеличится минимальный размер пособия по беременности и родам. Для женщин, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в ФСЗН, не имеющих 6 месяцев стажа (молодые специалисты, женщины, начинающие трудовую деятельность), пособие вырастет с 50% БПМ (бюджета прожиточного минимума) до 100% МЗП (минимальной заработной платы) в месяц.

В Беларуси увеличили пособия по беременности и родам, но не для всех. Когда вступят в силу?