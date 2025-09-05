В военкомате рассказали, сколько тысяч минчан попадут под осенний призыв. Какой штраф для «уклонистов»?

Опубликовано: 05.09.2025 13:33 , Обновлено: 05.09.2025

В военном комиссариате Минска рассказали, сколько столичных жителей планируют отправить на срочную военную службу этой осенью. Заместитель начальника направления призыва на военную службу Олег Сухта рекомендовал призывникам не ждать персональной повестки, а самостоятельно прийти в военкомат по месту жительства. Узнали, какое наказание грозит "уклонистам".

Направлять новобранцев в соединения и воинские части Вооруженных сил военкоматы начнут с 23 октября и завершат 5 ноября, а 22 ноября свежее армейское пополнение должно принять военную присягу. Всего минские военкоматы должны направить в военные части порядка 2000 молодых людей.

Осенью прошлого года в планах военного комиссариата Минска на осенний призыв значилось чуть меньшее количество парней - 1900 человек, плюс ещё 30 человек планировали направить на службу в резерве.

Как пояснил Сухта в комментарии агентстве “Минск-Новости”, порядка 300 призывников планируют направить служить в силах специальных операций. Военные комиссариаты уже начали рассылать повестки, а молодые люди - проходить медицинское освидетельствование. При этом потенциальным призывникам замначальника призвал не ждать официального уведомления (его, кстати, могут выслать не только по месту жительства, но и по месту учебы или работы), а идти в военкомат добровольно.

“Молодые люди, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку, обязаны до окончания призывной кампании самостоятельно прийти в военкомат по месту жительства. Такое требование распространяется и на призывников, которые по тем или иным причинам не получили персональную повестку”, - пояснил Сухта.

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Какое наказание грозит уклонистам?

Неявка без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу по повестке или направлению военного комиссариата в Беларуси рассматривается как административное нарушение. За это молодого человека могут оштрафовать по статье 26.1. КоАП РБ — от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня).

Однако в законодательстве предусмотрена и уголовная ответственность за уклонение о воинской службы. Так, по статье 435 УК РБ за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу призывник может быть наказан общественными работами, или арестом, или ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году вступил в силу закон, который обязывает белорусов являться в военкомат после получения SMS-сообщения. Теперь это считается официальной повесткой.

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