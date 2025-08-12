Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

Опубликовано: 12.08.2025 16:39 , Обновлено: 12.08.2025

Президент Александр Лукашенко 12 августа подписал указ № 302, который дал начало очередной призывной кампании на срочную военную службу и службу в резерве.

По сообщению пресс-службы политика, призыв пройдёт в сентябре — ноябре 2025 года. В это время повестки должны получить мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и у которых нет права на отсрочку.

Также призыву подлежат те, кто был старше 18 лет, но по каким-либо причинам право на отсрочку утратил.

Этим же указом Лукашенко поручил уволить в запас военнослужащих, которые уже отслужили установленные сроки срочной службы.

Как заявили в пресс-службе, указ позволит госорганам своевременно провести все необходимые мероприятия по призыву.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство обороны Беларуси обновило списки военно-учётных специальностей, по которым граждане могут проходить обучение по программам подготовки офицеров запаса.

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