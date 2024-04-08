Призывникам в Беларуси разрешили проходить медкомиссию только в госучреждениях

Опубликовано: 08.04.2024 10:35 , Обновлено: 08.04.2024

Согласно поправкам, внесённым в Закон о «О воинской обязанности и воинской службе» белорусские военкоматы теперь будут принимать медицинские заключения только от государственных медучреждений. Соответствующий документ был опубликован на портале Pravo.by.

Среди наиболее заметных поправок в закон стало появление формулировки о том, что граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу и службу в резерве, «проходят медицинское освидетельствование врачами — специалистами государственных организаций здравоохранения». Это означает, что теперь военкоматы в праве принимать только медицинские заключения от государственных медицинских учреждений.

Ещё одним существенным нововведением в белорусском законе стало лишение права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации граждан, которые ранее были признаны временно негодными к службе в военное время по состоянию здоровья. Такое право есть только у тех, кто имеет на иждивении четырех и более детей в возрасте до 18 лет.

Ранее Telegraf.news писал о том, что новый закон обязал являться в военкомат после получения SMS-сообщения. Теперь это считается официальной повесткой.

Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф