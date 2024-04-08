Призывникам в Беларуси разрешили проходить медкомиссию только в госучреждениях
Согласно поправкам, внесённым в Закон о «О воинской обязанности и воинской службе» белорусские военкоматы теперь будут принимать медицинские заключения только от государственных медучреждений. Соответствующий документ был опубликован на портале Pravo.by.
Среди наиболее заметных поправок в закон стало появление формулировки о том, что граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу и службу в резерве, «проходят медицинское освидетельствование врачами — специалистами государственных организаций здравоохранения». Это означает, что теперь военкоматы в праве принимать только медицинские заключения от государственных медицинских учреждений.
Ещё одним существенным нововведением в белорусском законе стало лишение права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации граждан, которые ранее были признаны временно негодными к службе в военное время по состоянию здоровья. Такое право есть только у тех, кто имеет на иждивении четырех и более детей в возрасте до 18 лет.
Ранее Telegraf.news писал о том, что новый закон обязал являться в военкомат после получения SMS-сообщения. Теперь это считается официальной повесткой.
Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф