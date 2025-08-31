В Витебской области стартовали три учения ОДКБ

Опубликовано: 31.08.2025 15:53 , Обновлено: 31.08.2025

В Беларуси стартовали совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ — «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». Церемония открытия прошла в Витебске и на полигоне Лепельский, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков, выступая на открытии, охарактеризовал военно-политическую обстановку в регионе как «наиболее напряжённую и взрывоопасную». По его словам, продолжается «расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восточном фланге», в том числе вблизи границ Беларуси и России, которое, по его словам, сопровождается «беспрецедентной высокой военной активностью».

Латвия объявила всеобщие учения по гособороне на 12 тыс. военных

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси Павел Муравейко, в свою очередь, заявил, что в нынешних условиях «необходимо держать порох сухим». Он сообщил, что для снижения напряжённости и чтобы Минск «не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях», было принято решение отодвинуть учения от западных и южных границ.

«Учения спланированы и проходят на полигонах в глубине страны или в её восточной части», — сказал Муравейко.

В маневрах принимают участие контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армении среди стран-участниц учений нет.

Фото: Ваяр

Как пояснил начальник белорусского Генштаба, в ходе учений планируется отработать борьбу с незаконными вооружёнными формированиями и диверсионными группами, применяя «самые современные приёмы и способы действий, которые нам дали опыты последних военных конфликтов». Речь идёт, в частности, о применении беспилотных авиационных комплексов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Муравейко также сообщил, что для учений призваны военнообязанные из запаса. Он заявил, что странам ОДКБ легко взаимодействовать, так как у них «единый взгляд на оценку военно-политической обстановки» и «единое оружие». Учения продлятся до 6 сентября.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, на какие даты запланированы белорусско-российские учения «Запад».

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»