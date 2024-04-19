В Витебске из-за непогоды деревья упали на машины - пришлось вызывать МЧС

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Опубликовано: 19.04.2024 17:55 , Обновлено: 19.04.2024

Из-за обильного снегопада и порывистого ветра в Витебске начали падать деревья. В МЧС сообщили о 7 вызовах по случаю падения деревьев, которые повредили уже 8 легковых автомобилей.

По данным ведомства, никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС вместе с дорожными службами и ЖКХ организовывали распиловку и уборку упавших деревьев с проезжих частей автомобильных дорог.

Также в Госавтоинспекции зафиксировали увеличение количества ДТП в областном центре. За 19 апреля их случилось уже 15, что несколько выше среднестатистических показателей в день.

“Нынешнее незначительное увеличение объясняется как тем, что многие люди успели «переобуть» свой транспорт с зимних на летние шины, так и тем, что водители несколько отвыкли от вождения в зимнем стиле. То есть с учетом снежного покрытия дороги, необходимости соблюдения более серьезной дистанции от машины до машины”, - прокомментировала ситуацию официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.

Напомним, на 19 апреля Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Синоптики спрогнозировали сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега по северо-восточной части Беларуси и усиление ветра порывами 15 — 20 м/с (54 — 72 км/ч) по восточной части страны.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в пятницу, 19 апреля, на Витебщине в нескольких регионах из-за выпавшего снега отключилось электричество. Об этом “Витебскэнерго” сообщило в своём телеграм-канале.

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