«В туалет - тайком, в лес» - Белорусы застряли на 30 часов на границе Латвии

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Опубликовано: 22.09.2025 16:12 , Обновлено: 22.09.2025

Белорусы, не сумевшие вернуться в Республику до полного закрытия границы с Польшей, рассказали, в каких условиях приходится делать это сейчас, ища обходные пути. Тем, кто выбрал вариант возвращения в Беларусь через Латвию, теперь приходится простаивать в очереди на границе больше суток. Время ожидания порой доходит до 30 часов, причём в условиях, не самых комфортных для путешественников.

Своим опытом прохождения латвийско-белорусской границы поделились читатели портала Onliner.by. По словам одной из них, на пропуск одного пассажирского автобуса у латвийских пограничников уходит больше часа, а то и двух. Проблема медленной работы латвийских пограничников, по словам некоторых читателей, дополняется ещё тем, что рейсовые автобусы идут вне очереди, а туристическим приходится их пропускать, что существенно замедляет прохождение границы для последних.

“В этом проблема. Стоите третьими в очереди, приезжает рейсовый — и вы снова четвертые. Потом снова рейсовый — и вы не двигаетесь на протяжении уже 10 часов”, - рассказала одна читательница, у которой ушло на прохождение границы почти 30 часов, то есть больше суток.

Вот как выглядела обстановка на границе утром 22 сентября.

Другой читатель, которому удалось пройти латвийско-белорусскую границу примерно за 21 час, отметил, что медленная скорость на данном участке связана с тем, что пункты пропуска “маленькие и не рассчитаны на такие потоки”. Сами пограничники, про его словам, и с белорусской, и с латвийской стороны “работают быстро”.

“Тут нет разделения пассажиропотоков для автобусов в отличии от крупных пунктов пропусков, и если проверяется автобус на въезд, то на выезд автобус пропустить не могут. В связи с этим такая медленная скорость пропуска”, — пояснил мужчина.

С этим связаны и огромные неудобства для самих туристов, ожидающих паспортного контроля - на такой наплыв людей местная инфраструктура явно не рассчитана. Туристы жаловались на отсутствие самого необходимого - туалетов, магазинов и пунктов горячего питания. При этом, по словам одной из путешественниц, “условия ужасные с обеих сторон”.

“Вдоль дороги на латвийской стороне хоть и есть биотуалеты, но они переполнены. Ночью и утром дежурная пограничница орала на всех, кто стоял у автобуса, грозилась штрафом и протоколом, не разрешала выходить. В туалет приходилось пробраться тайком, в лес. Когда она сменилась, стало легче, но не особо. Просто орать перестали и запугивать”, - поделилась своим опытом прохождения границы женщина.

Она также пожаловалась на то, что туристам закрыли доступ к большому туалету и душу, которые есть на стоянке для дальнобойщиков, а ситуация на нейтральной полосе, где некоторым автобусам приходилось проводить по 3 часа, по её словам, была ещё суровее.

“Когда попросили наших пограничников пустить нас в туалет, они долго думали, но разрешили под конвоем по двое проходить, а потом прекратили это и сказали ждать паспортного контроля. Девушки чуть не плакали”, - рассказала читательница Onliner.by.

Проблему с питанием на границе, по словам других читателей, частично закрывала автолавка, где можно было купить колбасу, воду, лапшу быстрого приготовления и прочую еду, а также жители приграничных районов, которые днём подвозят на границу горячие обеды, за которые туристам приходится выкладывать по 10 евро.

Что говорят белорусские пограничники?

По данным белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) на 16:00 22 сентября, на КПП “Григоровщина” (сопредельный латвийский “Патерниеки”) въезда в Латвию ожидают 25 автобусов и 570 грузовиков. Очереди большегрузов на границе с Латвией и Литвой в условиях закрытия польского участка границы продолжают расти с минувшей пятницы - с 1315 до 1710 единиц.

Контрольные службы латвийского пункта пропуска “Патерниеки”, по данным ГПК, за выходные оформили лишь 30% от условной нормы, на которую ориентируются белорусские пограничники. В целом очередь на латвийском направлении за выходные выросла почти вдвое.

Белорусские таможенники, в свою очередь, посетовали на то, они, “прогнозируя переориентацию потоков на литовское и латвийское направления” после полного закрытия границы Польшей “усилились”, а сопредельные стороны - нет.

“Литовские и латвийские контролирующие органы не увеличили объемы пропускаемых транспортных средств и продолжают оформлять минимум от возможного количества”, - пожаловались в Таможенном комитете.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в министерстве транспорта Польши на прошлой неделе сообщили, что, несмотря на заранее объявленное полное одностороннее закрытие границы, польские перевозчики буквально в последний день отправили в Беларусь сотни своих фур.

Прямо перед закрытием границы в Беларусь из Польши массово заехали сотни грузовиков

Тем временем Министерство коммуникаций Латвии (аналог белорусского Минтранса) поручил Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить юридическое обоснование для прекращения лицензий транспортных компаний на поездки автобусов в/из Беларуси (и России).

Минтранс Латвии поручил запретить автобусное сообщение с Беларусью