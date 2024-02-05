В Беларуси появилась вакансия на зарплату в 26-28 тысяч рублей. Какие требования выдвинули?

Опубликовано: 05.02.2024 18:23 , Обновлено: 05.02.2024

На официальном портале Государственной службы занятости появилась вакансия на должность генерального менеджера. Наниматель – «Галерея Концепт». Самой впечатляющей информацией в этом объявлении стала предлагаемая зарплата – 26000-28300 рублей. Какие умения и качества пожелала видеть организация в будущем работнике?

Работа – в Минске на проспекте Победителей. Группа занятий указана так: «Руководители структурных подразделений в области финансово-экономической и административной деятельности». Начало работы написали с 9.00, но с оговоркой, что рабочий день – ненормированный.

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Образование, понятное дело, высшее. А вот в пункте «Другие пожелания к соискателю» выкатили целый список:

свободное владение английским языком (обязательно);

опыт работы в международной гостиничной сети от 10 лет;

опыт работы на управленческой должности – более 5 лет;

знание программ Opera, Micros, SUN, Proplan, PeopleSoft, 1C;

продвинутые знания и навыки операционной деятельности отеля, продаж и маркетинга, ресторанной службы, высокие навыки менеджмента, опыт работы в должности генерального менеджера или операционного директора от 3 лет.

Нашли или нет подходящего сотрудника, доподлинно неизвестно, однако объявление до сих пор активно.

Ранее Телеграф писал, что Государственное производственное объединение «Белоруснефть» пригласило на работу водителей, пообещав довольно высокую зарплату – от 4000 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, работать придется далеко от Беларуси.

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