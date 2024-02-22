Минский метрополитен объявил набор сотрудников. Сколько пообещали платить?

Опубликовано: 22.02.2024 14:05 , Обновлено: 22.02.2024

Минский метрополитен 22 февраля обновил список вакансий, открытых на предприятии. Посмотрели, какую зарплату предложили потенциальным кандидатам.

Так, новые работники в настоящее время Минскому метрополитену требуются в ремонтно-монтажную службу. Вакансии открыли по следующим специальностям:

машинист мотовоза - с обещанной зарплатой в 2,23 тыс. рублей;

помощник машиниста мотовоза - с зарплатой в 1,82 тыс. рублей;

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 - 6 разряда - с зарплатой от 1,17 тыс. - до 1,7 тыс. рублей;

слесарь по ремонту автомобилей 3 – 6 разряда - с зарплатой от 1,11 тыс. до 1,652 тыс. рублей;

слесарь-ремонтник 5 разряда - с зарплатой в 1,42 тыс. рублей;

слесарь механосборочных работ 5 разряда - с зарплатой в 1,48 тыс. рублей.

В пресс-службе метрополитенане уточнили, является ли указанная зарплата “чистой”, которую работники будут фактически получать на руки, или же её размер указан до вычета налогов.

За подробной информацией потенциальным кандилатам можно обращаться по телефонам в Минске: (017) 219-57-00, (017) 219-57-01.

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