В Таможенном комитете рассказали, кого перестали пропускать на белорусской границе вне очереди

Опубликовано: 14.01.2025 14:17 , Обновлено: 14.01.2025

В Беларуси изменились некоторые правила пересечения пунктов пропуска государственной границы. Совет министров скорректировал перечень транспортных средств, которые пропускают на границе в первоочередном порядке. В Государственном таможенном комитете Беларуси 14 января рассказали, кому теперь придётся стоять в общей очереди.

Как стало известно редакции Telegraf.news, изменения в Положение о режиме в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь были внесены постановлением Nº899 Совета министров от 5 декабря 2024 года. Его текст опубликовали 14 января на Национальном правовом интернет-портале.

В самом ГТК пояснили, что из перечня тех, кто может проезжать границу вне общей очереди, убрали один пункт. С 1 января 2025 года в автодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска с системой электронной очереди по общей очереди обязаны въезжать и те транспортные средства, к которым применяется таможенное сопровождение в связи с непредоставлением обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и иных платежей в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Те же, к кому применено таможенное сопровождение по иным предусмотренным законодательством основаниям, могут как и прежде въезжать в пункты пропуска вне очереди, добавили в ГТК.

В таможенном ведомстве выразили надежду на то, что это нововведение поспособствует “формированию справедливой очереди” грузовиков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 8 января Государственный таможенный комитет и Государственный пограничный комитет заявили о “коллапсе” на белорусско-польской границе. По данным белорусских ведомств, очередь на въезд в Польшу “достигла критической отметки” из-за того, что польские пограничники “очень медленно оформляли рейсовые автобусы, следующие из Беларуси в Польшу”.

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По состоянию на 14 декабря, по данным ГПК, значительные очереди на въезд в Польшу и Литву сохраняются. Белорусское ведомство продемонстрировало скопление грузового транспорта у погранпереходов и пожаловалось на то, что коллеги из соседних стран не выполняют их “нормы пропуска” транспорта на границе.

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