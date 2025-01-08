Таможенники предупредили белорусов о "критической" очереди на выезде в Польшу. Что предложили сделать водителям?

Опубликовано: 08.01.2025 12:20 , Обновлено: 08.01.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) и Государственный пограничный комитет (ГПК) заявили о "коллапсе" на белорусско-польской границе. По данным белорусских ведомств, очередь на въезд в Польшу "достигла критической отметки", в связи с чем выезжающих из нашей страны призвали готовиться к "сложным обстоятельствам" на границе.

Так, белорусские таможенники пожаловались на своих польских коллег за то, что те, по их словам, “очень медленно оформляют рейсовые автобусы, следующие из Беларуси в Польшу”. Ситуация осложняется тем, что въезд автобусов в Польшу из Беларуси разрешён лишь через один пункт пропуска - Брест (Тересполь).

“При возможностях принять 175 выезжающих из Беларуси автобусов за последние сутки польская сторона оформила лишь 40% от них. Сейчас в очереди стоит 60 таких транспортных средств. В среднем в час сопредельная сторона принимает 1-2 автобуса”, - рассказали в белорусском ГТК.

Ситуацию с легковыми авто в ведомстве назвали “ещё более сложной”, в результате чего очередь на выезд из Беларуси, по оценке ГТК, “достигла критической отметки” и превысила 2350 транспортных средств.













Пограничники и вовсе назвали ситуацию на границе, которая сохраняется на протяжении последних нескольких дней,“коллапсом” и возложили ответственность за него на контрольные службы Польши.

“Несмотря на увеличение нагрузки на единственный маршрут следования в Польшу и многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации”, - пожаловались в Госпогранкомитете.

По их данным, на 10:00 перед пунктом пропуска в Бресте въезда в Польшу ожидали более 2300 легковых авто и 55 автобусов.

В Таможенном комитете призвали граждан, планирующих выезд в Польшу через пункт пропуска в Бресте, “быть готовыми к сложным обстоятельствам”, соблюдать все меры безопасностии, а водителям легковых авто рекомендовали пользоваться услугами электронной очереди: зарегистрировавшись в ней можно прибыть на таможенное оформление непосредственно к необходимому времени.

[info_b]Кстати, следить за ситуацией на границе в режиме онлайн можно на сайте ГПК по ссылке.[/info_b]

Чтобы как-то “организовать” коллапс на границе, ГТК начали распределять рейсовые автобусы, которые ожидают выезда в живой очереди, по стояночным местам пункта пропуска. Это, как пояснили в ведомстве, должно “создать возможности для маневра легковых автомобилей”.

В свою очередь “Минсктранс” для облегчения ситуации для пассажиров решил организовать для них бесплатную пересадку на свои впереди стоящие автобусы, при наличии в них свободных мест.

Ранее Telegraf.news рассказал, что американское издание The Financial Times на днях сообщило, что власти Польши приняли решение не просто модернизировать недавно построенную стену на границе с Беларусью. Там якобы решили к лету полностью перекрыть границу с Беларусью. Но речь, кажется, не идёт о закрытии КПП на границе. По крайне мере пока…

Польша пообещала перекрыть границу с Беларусью на 100% — The Financial Times. Когда?