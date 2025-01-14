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Опубликовано: 14.01.2025 12:24 , Обновлено: 14.01.2025

Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси сообщил о сохранении значительных очередей на въезд в Польшу и Литву, при этом посетовав на медленную работу сопредельных погранпереходов. Ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено скопление грузового транспорта.

По данным ГПК, перед польским пунктом пропуска Тересполь (с белорусской стороны — Брест) скопилось 1930 легковых автомобилей. Также в очереди на въезд в Польшу через этот погранпереход стояло «более 10 автобусов».

Инфографика: ГПК Беларуси

На литовском направлении перед пунктом пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) въезда в Литву, по информации ведомства, ожидали около 60 большегрузов. При этом, как заявила белорусская сторона, литовские службы работают значительно медленнее, чем могли бы, оформляя, по словам представителей ГПК, «всего 13% фур от нормы».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская таможня напомнила о нормах беспошлинного ввоза товаров, предупредив граждан о возможных штрафах. Поводом для этого стал недавний случай на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог», когда пассажир автобуса пытался провезти незадекларированные наручные часы в упаковке стоимостью свыше 118 тысяч рублей.

Таможня предупредила скопившихся на границе белорусов о штрафах. За что от 180 рублей?