Могут ли плату за услуги ЖКХ удерживать из зарплаты белорусов? Объяснили юристы

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Опубликовано: 11.10.2023 08:50 , Обновлено: 11.10.2023

Может ли наниматель может удерживать из зарплаты работника плату за жилищно-коммунальные услуги? Как пояснил юрист Юрий Готовко, белорусское законодательство предусматривает как минимум два случая, когда это допустимо.

В первом случае нанимателю даже не нужно на это согласие - удерживать определённую сумму из зарплаты и перечислять её на счёт жилищно-эксплуатационной организации могут принудительно в случае большой задолженности за услуги ЖКХ. Если человек отказывается её погашать добровольно, организация имеет право обратиться в суд, а после вынесения приговора органы принудительного исполнения наказания могут направить исполнительный лист в бухгалтерию организации, в которой работает должник.

Эта процедура аналогична той, которая применяется к должникам по алиментам или неплательщикам банковских кредитов, пояснил юрист в интервью изданию “Аргументы и факты”.

Однако, удерживать из зарплаты работника плату за ЖХК наниматель может и по его личной инициативе. Написав заявление и дав согласие на удержание определенной суммы, работодатель будет ежемесячно переводить её на счет жилищно-эксплуатационной организации.

Как пояснил Юрий Готовко, к такой практике некоторые белорусы прибегают, чтобы упростить себе решение некоторых бытовых и социальных вопросов. Причем, по его словам, это может касаться не только оплаты жилищно-коммунальных услуг, но и ежемесячных выплат по кредитным договорам, членских профсоюзных взносов, взносов в общественные объединения и других случаев, которые могут быть прописаны в коллективном договоре или локальных правовых актах.

Напомним, в Беларуси отключить услуги ЖКХ за неуплату могут уже после двух месяцев расчетных периодов. Причем если собственник откажется погашать долг и после отключения услуг ЖКХ, через суд его могут даже выселить из квартиры.

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Тем временем Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета министров, которое, в случае его принятия законодателями, изменит правила отключения коммунальных услуг белорусам за неуплату.

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