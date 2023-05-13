В СР объяснили, зачем ввели паспортный контроль на границе Беларуси и России

Опубликовано: 13.05.2023 12:19 , Обновлено: 13.05.2023

Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко объяснил, зачем на границе с Россией вернули паспортный контроль и проверки легковых автомобилей. По его словам, всё это делается для того, чтобы "перекрыть нелегальные поставки оружия через границу".

Выступая в эфире “Альфа Радио”, Дьяченко заявил о необходимости усиливать безопасность Беларуси, в том числе, за счёт усиления пограничного контроля. По его словам, в условиях военного конфликта между Россией и Украиной, который идёт по соседству, в Беларусь “серой зоны” могут нелегально переправляться оружие и боеприпасы.

“Через Россию к нам могут попадать не только психотропы, наркотики, но и оружие. Необходимо усиливать безопасность всего общества”, - подчеркнул белорусский парламентарий.

“Здесь все будет в первую очередь зависеть от нас. Нам надо усиливать нашу безопасность по всем направлениям, чтобы люди и в дальнейшем жили под мирным небом и не задумывались о том, что на входе в метро, например, может появиться радикал и совершить очередной теракт”, - добавил он.

Беларусь ввела контроль на границе с Россией. Но не везде

Напомним, с 5 мая на границе Беларуси и России вернули проверки и паспортный контроль. В ГПК Беларуси назвали их «мониторингом обстановки» и сообщили, что контрольно-пропускные пункты установят только в шести точках на границе с Россией. Аргументировали это мероприятиями в рамках “ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией”.

Тем не менее, после длинных майских выходных на белорусско-российской границе образовались длинные очереди. Некоторым автомобилистам на преодоление полутора километров перед границей потребовалось более 6 часов.

1,5 километра за 6 часов. На границе Беларуси и России образовались пробки