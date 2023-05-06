Беларусь ввела контроль на границе с Россией. Но не везде

Опубликовано: 06.05.2023 07:12 , Обновлено: 06.05.2023

На границе Беларуси и России с 5 мая вернули проверки и паспортный контроль. В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси назвали их "мониторингом обстановки" на белорусско-российской границе. Однако, контрольно-пропускные пункты будут работать не везде.

Как рассказали в ГПК, пограничники будут контролировать ситуацию в шести основных пунктах пересечения границы на авто, передает БелТА.

В ведомстве пояснили, что к мониторингу приграничной ситуации вернулись “в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства”.

Пограничный контроль предполагает проверки документов как в отношении граждан, пересекающих границу, так и в отношении самого транспорта.