1,5 километра за 6 часов. На границе Беларуси и России образовались пробки

Опубликовано: 10.05.2023 10:49 , Обновлено: 10.05.2023

На границе Беларуси и России 10 мая образовались длинные очереди из легковых авто. Об этом в тематических телеграм-каналах рассказывают сами автомобилисты. Некоторым из них на преодоление последних полутора километров перед границей потребовалось 6 часов.

О том, что на восточной границе Беларуси начали скапливаться легковые авто, сообщил российский портал Фонтанка.ру. В частности, источник портала сообщил об очередях в пункте пропуска Лобок.

“Стою больше 4 часов, впереди видна граница, белый знак, КПП и за ним 100 метров примерно. То есть, судя по количеству машин впереди, еще полтора-два часа стоять. Цензурных слов нет”, - цитирует портал одного из автомобилистов, застрявших в пробке.

По его словам, с такой ситуацией на границе он сталкивается впервые, даже в праздничные дни в прошлые годы такого не наблюдалось.

“Обычно проезжаешь, показываешь паспорт — и все. Было несколько машин, может быть, но такое я первый раз вижу”, - отметил читатель портала.

Его слова подтвердили и другие автомобилисты в тематическом телеграм-чате “Граница РФ-РБ”. Причем такая ситуация, по их словам, наблюдается с 5 мая.

“Приехали со стороны Литвы на границу 5 мая в 23:50 - Каменный лог, прошли границу РБ в 12:30 дня”, - рассказал один из пользователей.

Пользователи чата сообщили о больших очередях вечером 9 мая в пунктах пропуска Красная горка, Лобок.

“11:40 встали у пограничного поста на въезд в Беларусь, который самый ближний к заправке, пробка для нас закончилась в 18:10. 1,5 км за 6,5 часов”, - рассказал один из автомобилистов.

“В 14:30 приехали, в 23:50 проехали Лобок”, - поделился своим опытом прохождения границы другой.

Напомним, с 5 мая на границе Беларуси и России вернули проверки и паспортный контроль. В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси назвали их “мониторингом обстановки” и сообщили, что контрольно-пропускные пункты будут работать не везде, а только в шести основных пунктах пересечения границы на авто.

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