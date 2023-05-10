1,5 километра за 6 часов. На границе Беларуси и России образовались пробки
На границе Беларуси и России 10 мая образовались длинные очереди из легковых авто. Об этом в тематических телеграм-каналах рассказывают сами автомобилисты. Некоторым из них на преодоление последних полутора километров перед границей потребовалось 6 часов.
О том, что на восточной границе Беларуси начали скапливаться легковые авто, сообщил российский портал Фонтанка.ру. В частности, источник портала сообщил об очередях в пункте пропуска Лобок.
“Стою больше 4 часов, впереди видна граница, белый знак, КПП и за ним 100 метров примерно. То есть, судя по количеству машин впереди, еще полтора-два часа стоять. Цензурных слов нет”, - цитирует портал одного из автомобилистов, застрявших в пробке.
По его словам, с такой ситуацией на границе он сталкивается впервые, даже в праздничные дни в прошлые годы такого не наблюдалось.
“Обычно проезжаешь, показываешь паспорт — и все. Было несколько машин, может быть, но такое я первый раз вижу”, - отметил читатель портала.
Его слова подтвердили и другие автомобилисты в тематическом телеграм-чате “Граница РФ-РБ”. Причем такая ситуация, по их словам, наблюдается с 5 мая.
“Приехали со стороны Литвы на границу 5 мая в 23:50 - Каменный лог, прошли границу РБ в 12:30 дня”, - рассказал один из пользователей.
Пользователи чата сообщили о больших очередях вечером 9 мая в пунктах пропуска Красная горка, Лобок.
“11:40 встали у пограничного поста на въезд в Беларусь, который самый ближний к заправке, пробка для нас закончилась в 18:10. 1,5 км за 6,5 часов”, - рассказал один из автомобилистов.
“В 14:30 приехали, в 23:50 проехали Лобок”, - поделился своим опытом прохождения границы другой.
Напомним, с 5 мая на границе Беларуси и России вернули проверки и паспортный контроль. В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси назвали их “мониторингом обстановки” и сообщили, что контрольно-пропускные пункты будут работать не везде, а только в шести основных пунктах пересечения границы на авто.