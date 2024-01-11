В Слониме решили все детские горки засыпать песком. Почему?

Опубликовано: 11.01.2024 15:35 , Обновлено: 11.01.2024

Решение – засыпать «нескользящей» песко-соляной смесью все горки города – приняло Слонимское ГУП ЖКХ. Причину решения объяснили стремлением к безопасности. Но почему решили «пропесочить» абсолютно все горки?

Как сообщили коммунальщики, в Слониме нет горок, которые размещались бы вдали от проезжей части. И на которых было бы достаточно места для торможения, а также где не росли бы деревья и кусты не было камней, ям и бугров. А те горки, к которым люди уже привыкли, «не соответствуют безопасному времяпровождению», констатировали на предприятии.

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«Хотя катание с горки на ватрушке или тюбинге – захватывающее зимнее развлечение, но оно является одним из самых опасных и непредсказуемых видов отдыха. При спуске с горы очень сложно уберечься от травм, так как такими «приспособлениями» невозможно управлять на большой скорости. И при съезде с горки можно угодить под колеса автомобиля», – написали в ЖКХ.

И привели свежие примеры, правда, из областного центра.

«7 января в Гродно при катании на тюбинге семилетняя девочка получила серьезные травмы».

«8 января 21-летний водитель автомобиля такси совершил наезд на 4-летнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. С травмами мальчика госпитализировали».

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МЧС Беларуси сообщили о намерении в некоторых регионах страны устроить рейды по местам зимнего отдыха детей. В первую очередь, – на снежных горках.

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