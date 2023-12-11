МЧС Беларуси устроила рейды по детским снежным горкам. Что там делают?

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Опубликовано: 11.12.2023 11:51 , Обновлено: 11.12.2023

В пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что в некоторых регионах страны спасатели решили устроить рейды по местам зимнего отдыха детей. В первую очередь, они пришли на снежные горки. О штрафах речи в сообщениях не шла, зато в ведомстве рассказали, что там делали.

В МЧС уточнили, что пока рейды прошли в Речичком районе. В мероприятиях также приняли участие работники ОСВОД и Комитета по делам несовершеннолетних.

“В ходе проведения мероприятий осуществлялся контроль за безопасностью детей и подростков, катающихся на горках, а также информировали их о правилах безопасного поведения. Также проводилась работа по выявлению и устранению возможных опасных мест на горках”, - сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что поехали на детские горки, чтобы “предотвратить травматизм среди детей и подростков, которые активно используют места для катания с горок в свободное время”. В МЧС признали, что часто такие места не оборудованы специальными мерами безопасности, что может привести к серьезным травмам.

Однако, во время рейдов спасатели не занимались оборудованием горок, а “проводили беседы с детьми и подростками о правилах безопасного поведения на горках, объясняли опасности, которые могут возникнуть при неосторожном использовании горок”.

В то же время, часа ели искали на горках острые предметы и препятствия, которые могут стать причиной травмирования. “В случае обнаружения таких опасностей, спасатели и волонтеры принимали меры по их устранению или информировали о них соответствующие службы”, - сообщили в МЧС.

В ведомстве пообещали, что решили продолжить работы по информированию и обучению детей о правилах безопасного поведения на горках.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что начали проводить рейды на замёрзших водоемах Республики. При этом спасатели пообещали штрафовать нарушителей на сумму от 2 (74 рубля) до 100 базовых величин (3700 рублей).

В МЧС пригрозили белорусским рыбакам штрафом до 3700 рублей. Наличие чего проверяют во время рейдов?